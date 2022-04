Settimana Santa: Padova, oggi la Via Crucis dei giovani presieduta dal vescovo in cattedrale

Oggi, Mercoledì Santo, torna a Padova l’appuntamento in presenza con la Via Crucis diocesana dei giovani, organizzata da Pastorale dei giovani, Azione cattolica e associazioni Scout. La Via Crucis, presieduta dal vescovo Claudio Cipolla, non si vivrà però all’Opsa come accadeva prima della pandemia, bensì in basilica cattedrale, con inizio alle ore 20.30.

A far da filo conduttore per una Via Crucis che sarà “statica” – perché a muoversi in chiesa sarà solo la croce, che camminerà in mezzo ai partecipanti – sarà la domanda/tema “…E tu, come stai?”. Una domanda, spiegano gli organizzatori, che riguarderà anche l’atteggiamento nei confronti della Croce e degli altri.

Al centro ci sarà “il corpo”, che inizialmente si metterà in cammino per raggiungere la Cattedrale, accompagnato dall’ascolto di una traccia audio che contiene una “parola chiave”, utile a entrare nel cammino della croce.

Mentre al termine ciascuno sarà chiamato a essere “chiesa che esce” e a farsi portavoce del messaggio di speranza che è la Risurrezione.

Le offerte raccolte durante la Via Crucis saranno destinate ai progetti della Caritas diocesana di contrasto alla povertà educativa. Per partecipare è comunque necessario iscriversi sul sito acpadova.it.

A seguito dell’iscrizione verrà inviata la mail di conferma e la traccia audio da ascoltare nel momento di cammino verso la cattedrale.

La Via Crucis diocesana sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Padova.

Giovedì Santo – 14 aprile – il vescovo presiederà, con inizio alle ore 10 in basilica cattedrale a Padova, la solenne messa del Crisma, con la benedizione degli oli (olio degli infermi, olio dei catecumeni, santo crisma), che verranno poi utilizzati durante l’anno per la celebrazione dei sacramenti del Battesimo, della Cresima, dell’Ordine sacro e dell’Unzione degli infermi. La messa crismale è anche il momento in cui l’intero presbiterio – e quest’anno assume particolare significato dopo due anni di pandemia (lo scorso anno la messa del Crisma venne celebrata con la partecipazione di un numero limitato di presbiteri) – si riunisce attorno al vescovo per rinnovare le proprie promesse e si manifesta visibilmente l’intima comunione di tutti al servizio della Chiesa.

Veglia pasquale nella notte santa, sabato 16 aprile, alle ore 21, in basilica cattedrale a Padova. Durante la Veglia tre catecumeni della città riceveranno i sacramenti dell’Iniziazione cristiana (battesimo, cresima, eucaristia) dalle mani del vescovo. Altri 15 catecumeni adulti e una ventina di ragazzi riceveranno i sacramenti dell’Iniziazione cristiana nelle loro parrocchie di appartenenza.