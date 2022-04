Papa Francesco: nomina Emilce Cuda membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

Il Papa ha nominato membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali Emilce Cuda, segretario della Pontificia Commissione per l’America Latina. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. La professoressa Cuda è nata il 26 dicembre 1965 a Buenos Aires. Ha conseguito il Dottorato in Teologia presso la Pontificia Universidad Católica Argentina a Buenos Aires, ed ha studiato Scienze Politiche alla Northwestern University a Chicago. Ha svolto, tra gli altri, i seguenti incarichi: docente di Teologia presso la Pontificia Universidad Católica Argentina e la St. Thomas University (Stati Uniti), capo ufficio presso la Pontificia Commissione per l’America Latina, di cui è segretaria.