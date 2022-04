Athletica Vaticana: Roma, domani una delegazione in visita all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

La guerra vista da un ospedale pediatrico è ancora più sacrilega. Con questa certezza domani – Giovedì Santo – una rappresentanza di Athletica Vaticana, la polisportiva ufficiale della Santa Sede, compirà una visita ai 79 bambini del Dipartimento di oncoematologia e terapia genica e cellulare dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’Ospedale del Papa.

Alle 11, nella sede del Gianicolo, “la squadra del Papa” incontrerà medici, infermieri, personale ausiliario e familiari dei bambini ricoverati. “Per un un abbraccio di fraternità e di speranza, e un momento di preghiera – perché il Signore doni a ciascuno, soprattutto ai piccoli ricoverati, forza e speranza – e il simbolico dono di un uovo di cioccolato, di un album da disegno e dei colori”, si legge in una nota della polisportiva. Un piccolissimo gesto di fraternità “per tutti coloro che, ovunque nel mondo, vivono anche i giorni della Pasqua in ospedale. Per chi sta vivendo un tempo di difficoltà. Con un pensiero particolare ai bambini e alle loro famiglie”.