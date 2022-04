Pasqua: Roma, con la raccolta “Uova della solidarietà” un aiuto alle persone senza dimora

Al via la seconda edizione della raccolta “Uova della solidarietà 2022”, promossa dalla Fondazione Opera Divin Redentore, dall’Associazione Ripensiamo Roma e dalla Conferenza vincenziana San Pio da Pietrelcina per portare un aiuto e un gesto di vicinanza e di accoglienza ai numerosi senza fissa dimora che vivono nel centro di Roma.

La distribuzione delle uova e dei dolci pasquali avverrà venerdi 15 aprile, alle 20.30, in via della Conciliazione, nelle vicinanze del colonnato di San Pietro. “Vogliamo far sentire a chi vive per strada il clima pasquale donando uova di cioccolato e dolci pasquali a chi dorme per strada e non può godere del calore degli affetti familiari”, ha spiegato Federico Giannone, presidente della Fondazione Opera Divin Redentore che da decenni opera in favore dei senza fissa dimora e delle famiglie indigenti della Capitale. “L’iniziativa pasquale delle nostre associazioni è la testimonianza concreta del forte legame di fratellanza che unisce i volontari con le persone assistite. Non ci limitiamo infatti a portare cibo e generi di prima necessità a chi vive per strada ma creiamo anche amicizie che rimangono nel tempo”, ha concluso Benigno Passagrilli, presidente della Conferenza vincenziana San Pio da Pietrelcina.