Fincantieri: mons. Alfano (Sorrento-Castellammare di Stabia), “ci si può sentire sfiduciati quando qualcuno tradisce un obiettivo preposto”

(Foto: diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia)

Questa mattina l’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, mons. Francesco Alfano, ha celebrato l’eucarestia presso la Fincantieri di Castellammare di Stabia. Forte il messaggio lanciato dall’arcivescovo nel corso dell’omelia, a partire dal Vangelo del giorno, quello di Giuda: “I tradimenti possono destabilizzare, ferire, far perdere la rotta. Destabilizzano il singolo, ma anche la squadra, quando si è in un ambiente lavorativo e si lavora per un scopo comune. Ci si può sentire sfiduciati quando qualcuno tradisce un obiettivo preposto, come la realizzazione di qualcosa di bello per se stessi e per la società civile”. “Costruiamo una società alternativa, che navighi verso una direzione diversa da tutto questo, a partire proprio dagli ambienti lavorativi”, l’esortazione di mons. Alfano.