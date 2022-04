Maltempo: Protezione civile, “venti da forti a burrasca su Sicilia e Calabria, possibili mareggiate lungo le coste esposte”

“Un minimo depressionario, in lento movimento dall’Algeria verso la Sicilia, influenza seppur marginalmente le condizioni meteorologiche sulle due isole maggiori italiane. In tale contesto, nel corso delle prossime ore, un flusso sud-orientale andrà intensificandosi sullo Ionio centro-meridionale, interessando Sicilia e Calabria con venti da forti a burrasca”. Lo preannuncia il Dipartimento della Protezione civile, che, sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 14 aprile, “venti forti o di burrasca dai quadranti orientali su Sicilia e Calabria, specie in corrispondenza dei rilievi e lungo i settori costieri meridionali ed orientali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.