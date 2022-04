Giovedì Santo: diocesi Cassano all’Jonio, lavanda dei piedi a famiglie dell’Ucraina

Il 14 aprile, Giovedì Santo, alle 18.30, nella basilica minore cattedrale, Messa in Coena Domini presieduta dal vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, a commemorare il primo atto della Passione del Signore, l’istituzione dell’Eucarestia, e ad aprire il Triduo pasquale. Si terrà il rito della lavanda dei piedi a famiglie dell’Ucraina.

La scelta va a saldare il richiamo fatto nel messaggio “l’arco di guerra sarà spezzato: mandati a costruire pace sulla terra”, densa di perdono e di speranza, di riconciliazione e di salvezza. “Tanta speranza e tanta gioia nel riscoprire e nel seguire il Risorto. Mai come oggi occorre – ha evidenziato mons. Savino – sentire l’urgente e inderogabile impegno per costruire un futuro di pace, quell’impegno affidato a noi cristiani e a tutti gli uomini di buona volontà dal Vaticano II, ripreso da tutto il Magistero successivo e costantemente ripetuto da Papa Francesco. La solidarietà che fiorisce nelle nostre comunità è una preziosa occasione di animazione alla pace – ha concluso -, ma anche di gesti concreti di sostegno e vicinanza. Sono oltre 50 le persone ucraine dislocate nei comuni e assistiti dalla Caritas diocesana”.