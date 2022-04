Settimana Santa: Catania, mons. Renna in visita al carcere minorile di Bicocca

(Foto: diocesi di Catania)

Mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, all’inizio della Settimana Santa, ha fatto nuovamente visita al carcere minorile di Bicocca, dove ha partecipato alla Via Crucis vivente, drammatizzata da un gruppo di giovani dell’oratorio diocesano Maria SS. del Rosario di Adrano, guidato dal giovane sacerdote don Antonino Portale, e da un gruppo di giovani detenuti.

La Via Crucis, posta in essere all’interno di un campetto di calcio, è stata introdotta dalla preghiera dell’arcivescovo che ha associato ad ogni stazione una propria riflessione. In particolare, l’arcivescovo ha puntato l’attenzione sulle madri che nel silenzio soffocano il proprio dolore per le sofferenze dei figli e sul cireneo che aiuta a sopportare il peso della solitudine e dell’emarginazione.

A conclusione la direttrice del carcere, Letizia Bellelli, ha ringraziato mons. Renna e i giovani attori, più o meno improvvisati, augurandosi che la drammatizzazione della Via Crucis possa rappresentare, attraverso un processo di interiorizzazione, il punto di svolta della vita dei giovani detenuti tra le mura dell’Istituto penitenziario.