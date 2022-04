Papa Francesco: udienza, “c’è un modo come il mondo ci dà la pace e un modo come Dio ci dà la pace”

“C’è un modo come il mondo ci dà la pace e un modo come Dio ci dà la pace, sono due modalità diverse”. Lo ha spiegato, a braccio, il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in Aula Paolo VI e dedicata alla Pasqua. Francesco ha esordito soffermandosi sulla differenza tra la Domenica delle Palme e la Domenica di Pasqua, due domeniche che “si caratterizzano per la festa che viene fatta intorno a Gesù”. “Ma sono due feste diverse”, ha spiegato il Papa: “Domenica scorsa abbiamo visto Cristo entrare solennemente a Gerusalemme, come una festa, accolto come Messia: per lui vengono stesi sulla strada mantelli e rami tagliati dagli alberi. La folla esultante benedice a gran voce ‘colui che viene, il re’, e acclama: ‘Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli’. Quella gente festeggia perché vede nell’ingresso di Gesù l’arrivo di un nuovo re, che avrebbe portato pace e gloria. Ecco qual era la pace attesa da quella gente: una pace gloriosa, frutto di un intervento regale, quello di un messia potente che avrebbe liberato Gerusalemme dall’occupazione dei Romani. Altri, probabilmente, sognavano il ristabilimento di una pace sociale e vedevano in Gesù il re ideale, che avrebbe sfamato le folle di pani, come aveva già fatto, e operato grandi miracoli, portando così più giustizia nel mondo”. “Ma Gesù non parla mai di questo”, l’obiezione di Francesco: “Ha davanti a sé una Pasqua diversa, non una Pasqua trionfale. L’unica cosa a cui tiene per preparare il suo ingresso a Gerusalemme è cavalcare ‘un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno’. Ecco come Cristo porta la pace nel mondo: attraverso la mansuetudine e la mitezza, simboleggiate da quel puledro legato, su cui nessuno era salito. Nessuno, perché il modo di fare di Dio è diverso da quello del mondo. Gesù, infatti, appena prima di Pasqua, spiega ai discepoli: ‘Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi’. Sono due modalità diverse: c’è un modo come il mondo ci dà la pace e un modo come Dio ci dà la pace, sono diverse”.