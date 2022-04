Papa Francesco: nomina Zeresenay Alemseged e Stanley Ben Prusiner membri della Pontificia Accademia delle Scienze

Due nuove nomine americane alla Pontificia Accademia delle Scienze. Il Papa ha nominato infatti membri del citato organismo pontificio – rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede – Zeresenay Alemseged, professore del Department of Organismal Biology and Anatomy dell’Università di Chicago, e Stanley Ben Prusiner, direttore dell’Institute for Neurodegenerative Diseases dell’University of California San Francisco. Alemseged è nato il 4 giugno 1969 ad Axum (Etiopia). Ha conseguito il dottorato in Paleontologia presso l’Université Pierre et Marie Curie a Parigi nel 1998. Tra altri incarichi è stato presidente del Department of Anthropology presso la California Academy of Sciences. È professore del Department of Organismal Biology and Anatomy dell’Università di Chicago e membro dell’American Academy of Arts & Sciences degli Stati Uniti. È autore di numerose pubblicazioni. Prusiner è nato il 28 maggio 1942 a Des Moines (Stati Uniti). Ha conseguito nel 1968 il Dottorato in Medicina presso l’Università della Pennsylvania, nel suo Paese d’origine. Tra gli altri riconoscimenti ha vinto il Premio Wolf per la Medicina nel 1995 ed il Premio Nobel per la Medicina nel 1997. È direttore dell’Institute for Neurodegenerative Diseases e professore di Neurologia e Biochimica presso l’University of California San Francisco. È autore di numerose pubblicazioni.