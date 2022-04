Settimana Santa: Mantova, le celebrazioni presiedute dal vescovo. Nella veglia pasquale mons. Busca amministrerà il Battesimo a 3 catecumeni provenienti da altri Paesi

Le celebrazioni del Triduo pasquale a Mantova hanno inizio nella mattinata di Giovedì Santo, 14 aprile: alle 9.30 in duomo il vescovo Marco Busca presiede la messa del Crisma, a cui sono invitati tutti i presbiteri della diocesi, e nel corso della quale il vescovo consacra gli oli santi – il crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi – che saranno usati durante tutto l’anno liturgico per celebrare i sacramenti.

Sempre giovedì alle 18.30 in cattedrale si terrà la celebrazione della messa nella Cena del Signore, che commemora l’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli; nel rito della lavanda dei piedi il vescovo laverà i piedi ad alcuni rifugiati eritrei e ucraini, accolti nella nostra città.

La giornata del Venerdì Santo si apre con la celebrazione dell’ Ufficio delle letture e delle Lodi presieduta da mons. Brusca, alle 8, in duomo.

Alle 15.30 in Sant’Andrea si terrà quindi come da tradizione l’apertura dell’urna dei Sacri Vasi e a seguire la Via Crucis, animata dalla Compagnia del Preziosissimo Sangue.

Alle 21 il vescovo presiederà quindi l’azione liturgica nella Passione del Signore con la processione dei Sacri Vasi.

Anche il Sabato Santo inizia con la celebrazione dell’ Ufficio delle letture e delle Lodi presieduta dal vescovo, alle 8 in duomo. A partire dalle 15.30 il presule sarà disponibile in duomo per il sacramento della riconciliazione.

Alle 21 in Sant’Andrea si terrà la celebrazione della solenne Veglia pasquale, presieduta dal vescovo, che amministrerà il sacramento del Battesimo a tre catecumeni provenienti da altri Paesi.

Il vescovo presiederà infine la celebrazione eucaristica della Domenica di Pasqua alle 11.30 in cattedrale.