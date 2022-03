Ue: incontro ieri delegazione Comece e Cec con ambasciatore Leglise-Costa sulle priorità della presidenza francese al Consiglio Ue

Una delegazione della Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece) e della Conferenza delle Chiese europee (Cec) ha incontrato ieri, 7 marzo, l’Ambasciatore Philippe Leglise-Costa, Rappresentante Permanente della Francia presso l’Unione Europea, per uno scambio sulle priorità della Presidenza francese del Consiglio dell’Unione europea. L’incontro – informa un comunicato congiunto dei due organismi europei – è stata l’occasione per condividere con l’ambasciatore francese un Documento della Comece e della Cec con il contributo delle Chiese al Programma di Presidenza francese dell’Ue. Il documento raccoglie una serie di raccomandazioni su politiche concrete indicate come priorità della Presidenza francese dell’Ue. Vanno dalla promozione di una ripresa equa e giusta dalla pandemia di Covid-19 allo sviluppo di una cultura strategica europea di pace, con al centro la sicurezza umana. Il documento include anche raccomandazioni su: politiche dell’UE in materia di migrazione e asilo, partenariato Ue-Africa, transizione digitale-IA, transizione ecologica, occupazione, condizioni dei lavoratori e un’economia di mercato responsabile e sostenibile, conferenza sul futuro dell’Europa, libertà di religione, salute, diritti fondamentali e lotta all’antisemitismo, educazione e cultura. Le chiese hanno anche condiviso le loro preoccupazioni per l’invasione militare russa in corso in Ucraina, esortando l’Ue a cercare instancabilmente una soluzione pacifica al conflitto, garantendo al contempo corridoi umanitari sicuri e accogliendo i rifugiati in fuga dalla guerra. Gli incontri con le presidenze del Consiglio dell’Ue a rotazione fanno parte di una lunga tradizione sostenuta dall’articolo 17 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), che prevede un dialogo aperto, trasparente e regolare tra le istituzioni dell’Ue e le Chiese e associazioni religiose o comunità.