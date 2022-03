Diocesi: Venezia, domani presentazione progetto “EU – PassWorld”

Domani alle ore 9, presso l’auditorium del Seminario Patriarcale di Venezia, alla Salute, verrà presentato il progetto “EU – PassWorld”, progetto di ricerca di cui è capofila Caritas Italiana, e coinvolge molti partners ed istituzioni, a livello internazionale, tra le quali figurano il Governo Italiano, il Governo del Belgio, il Nasc per l’Irlanda, il Wusc per il Canada, la Chiesa Valdese e numerose altre agenzie che si occupano di asilo, migrazione ed integrazione. Scopo di questo progetto, si legge in una nota del Patriarcato di Venezia, è studiare come ampliare le vie legali di ingresso attraverso la sponsorizzazione comunitaria. Il “calcio di inizio” del progetto avrà luogo nel territorio veneziano con un meeting di due giorni e con una visita studio presso le accoglienze di Caritas veneziana, corridoi umanitari e universitari, presso l’associazione “Casa di Amadou” e presso il Servizio di Accoglienza ed Integrazione del Comune di Venezia a Tessera. Il meeting sarà aperto dal discorso del Patriarca di Venezia Francesco Moraglia e vedrà intervenire il direttore di Caritas Venezia diacono Stefano Enzo e per Caritas Italiana Oliviero Fortis responsabile per l’Ufficio politiche migratorie, cui seguiranno i rappresentanti di Belgio e Irlanda, partners di progetto.