Scuola: Kaladich (Fidae), educazione alla base del processo di pace. Domani al via percorso tematico dedicato al nuovo patto globale

“La pace nasce dai banchi di scuola, da quello che insegniamo ai nostri bambini e ai nostri ragazzi che un giorno saranno i cittadini del mondo. Per questo riteniamo che, in questo momento così delicato, possano essere davvero d’aiuto i webinar che abbiamo organizzato all’interno di un percorso di approfondimento sul Patto Globale dell’educazione, voluto da Papa Francesco, e che iniziano domani 9 marzo con un appuntamento dedicato alle donne” Così la Presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich, ha presentato il percorso di webinar che inizia domani 9 marzo alle ore 18 con un approfondimento dedicato a “Promuovere la donna” e tenuto da Paola Bignardi, già presidente dell’Azione Cattolica e esperta di educazione. Mercoledì 16 marzo invece si terrà un webinar da titolo “Responsabilizzare la famiglia” con l’intervento di mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara , don Andrea Andretto docente di Religione scuola secondaria di secondo grado cattolica e statale, e Consigliere nazionale Fidae e suor Ilaria Balducci coordinatrice Pastorale scolastica e docente di Storia e Filosofia presso liceo M. Ausiliatrice di Roma, Elia Cursaro avvocato e mediatrice familiare oltre docente di Diritto presso il Liceo M.Ausiliatrice di Roma. Mercoledì 23 marzo si terrà il webinar “Aprire all’accoglienza” con mons. Carlo Maria Redaelli, Arcivescovo di Gorizia, Presidente della Caritas Italiana. Mercoledì 30 marzo si terrà invece il webinar “rinnovare la politica e l’economia con Alessandra Gerolin, insegnante di Filosofia Morale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Scienze della Formazione. Ultimo appuntamento del ciclo mercoledì 6 aprile con “Custodire la Casa comune” tenuto da Giampaolo Sabino, Pedagogista e insegnante, Collaboratore di ricerca presso l’Alta Scuola per l’Ambiente Università Cattolica del Sacro Cuore.