Ucraina: appello Shevchuk alla comunità mondiale, “fate tutto il possibile per fermare questa follia!”

“Faccio l’appello alla comunità mondiale: “Fate tutto il possibile per fermare questa follia!”. È quanto chiede oggi, al 13° giorno di “questa terribile guerra” S.B. Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina nel video messaggio registrato e diffuso oggi da Kiev. “Perché davanti ai nostri occhi l’Ucraina oggi viene crocifissa. Non c’è notte in cui i civili non vengano bombardati. Fermiamo insieme la guerra, diventiamo tutti noi gli strumenti, strumenti della pace di Dio dei nostri tempi!”. Nel video messaggio, l’arcivescovo maggiore di Kiev fa sapere che l’esercito ucraino sta “fermando l’ultima invasione del nostro vicino settentrionale che è venuto nella nostra terra portando la distruzione e la morte nel tentativo di distruggere il popolo ucraino che difende la libertà. Ma con il potere dell’amore, l’amore per la propria patria, con il potere dell’unità del popolo ucraino, abbiamo sorpreso il mondo intero”. Per questo, l’arcivescovo chiede di pregare in modo speciale “per le nostre forze armate ucraine. Per quelli che oggi difendono la pace in Ucraina. Per coloro che oggi difendono la nostra popolazione civile, che probabilmente soffre da questa aggressione russa più di tutti”.