Ucraina: diocesi e Caritas Roma, al via l’accoglienza dei profughi. Tutte le info

Una rete di accoglienza diffusa nelle parrocchie, negli istituti religiosi e tra le famiglie romane per ospitare i cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Così la diocesi di Roma si sta attivando per far fronte all’emergenza in collaborazione con il piano predisposto dalla Prefettura e dalla Protezione Civile. Online è pubblicato il modulo per offrire la disponibilità all’accoglienza sia per famiglie che enti. Inoltre, nelle prima settimana di raccolta fondi le offerte giunte alla Caritas di Roma per l’emergenza e girate a Caritas italiana ammontano a 87.558 euro (fino al 5 marzo). Nella pagina del sito tutti gli aggiornamenti e le informazioni.