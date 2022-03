Otto marzo: al Parlamento europeo discorso della scrittrice ucraina Oksana Zaboujko

(Strasburgo) Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, celebra la Giornata internazionale della donna accogliendo, alle 12 in emiciclo, la scrittrice ucraina Oksana Zaboujko. La quale terrà un discorso ai deputati. Al suo intervento, seguiranno i leader dei gruppi politici. Sempre oggi i deputati discuteranno la relazione sul Piano d’azione di genere III (Gap – Gender Action Plan) dell’Ue. Nel testo, si chiede “maggiore sostegno e finanziamenti per iniziative mirate all’equilibrio di genere nei bilanci dell’azione esterna dell’Unione”. L’Ue “dovrebbe essere leader a livello mondiale in termini di promozione della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi”. Sempre oggi gli eurodeputati discuteranno il tema dell’integrazione della dimensione di genere nelle attività del Parlamento europeo e nella legislazione comunitaria. Nel progetto di risoluzione, i deputati chiedono “una migliore cooperazione tra tutte le istituzioni Ue per integrare il genere nelle diverse politiche e per raggiungere più efficacemente l’uguaglianza di genere nelle istituzioni”. Entrambi i testi saranno votati domani.