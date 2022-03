Ucraina: le richieste del Tavolo Asilo per l’accoglienza degli sfollati

Le trentadue associazioni laiche e cattoliche che fanno parte del Tavolo nazionale Asilo e immigrazione hanno scritto una lettera al Presidente del consiglio, ai ministri dell’Interno e del Lavoro e Solidarietà sociale sull’accoglienza degli sfollati ucraini chiedendo: “il riconoscimento della protezione temporanea anche alle persone che sono fuggite dall’Ucraina nelle settimane precedenti il 24 febbraio 2022 o che comunque in tale data già si trovavano nel territorio dell’Unione (per vacanza, lavoro, studio o altri motivi) e che, a causa del conflitto armato, non possono ritornare in Ucraina; procedure semplificate per la verifica della cittadinanza ucraina dei richiedenti, del godimento della protezione internazionale in Ucraina, nonché del legame famigliare o parentale dei familiari, dal momento che il conflitto in atto può impedire alle persone di dimostrare il possesso di tali requisiti in via documentale; di differire il termine per l’esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale prevedendo che il richiedente possa intanto beneficiare comunque del regime di protezione temporanea; modalità semplificate e veloci per consentire un allontanamento temporaneo dal territorio nazionale dei beneficiari di protezione temporanea, nonché dei cittadini/e ucraini/e presenti in Italia ancora in attesa della definizione della procedura di emersione; riconoscere la protezione temporanea anche a cittadini di Paesi terzi che soggiornavano in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure nel proprio Paese di origine; ampliare il sistema di accoglienza e integrazione, in particolare il sistema Sai, anche sostenendo concretamente le forme di ‘accoglienza esterna’ (per esempio in famiglia) nell’ambito del sistema pubblico; coinvolgere il Tavolo Asilo e immigrazione nella definizione degli strumenti operativi e legislativi che definiranno le modalità di gestione dell’accoglienza nel nostro Paese”.