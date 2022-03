Ucraina: Acli, accanto al card. Czerny per aiutare la popolazione colpita dalla guerra

Le Acli manifestano la loro vicinanza al card. Michael Czerny, Prefetto ad interim del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, per la sua missione in Ucraina, insieme al card. Krajewski, Elemosiniere del Vaticano. Le Acli, si legge in una nota, “si uniscono alle preghiere di Papa Francesco affinché il loro impegno possa aprire un varco alla pace. Solo l’ostinazione della solidarietà e della diplomazia può tenere in piedi le possibilità della Pace. La nostra Associazione, insieme a tante organizzazioni e persone, sta cercando di ampliare l’assistenza data ai cittadini ucraini qui in Italia e a Leopoli, in particolare con il nostro Patronato. Sentiamo il loro grido di aiuto, avvertiamo la necessità che la logica delle armi non abbia la meglio”.