Libri: bandita la X edizione del Premio cardinale Giordano, candidature entro il 30 aprile

L’Associazione culturale Brunetti editrice bandisce la X edizione del Premio cardinale Michele Giordano con il patrocinio dell’arcidiocesi di Napoli e dell’Ordine dei giornalisti della Campania. Il riconoscimento verrà assegnato a un’opera di ambito religioso edita nel corso del 2021, farà fede la data della stampa tipografica riportata sul volume. Presidente onorario del premio è mons. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli. Presidente del premio è Fulvio Tessitore, segretario è il giornalista Francesco Antonio Grana, vaticanista de ilfattoquotidiano.it. La commissione è composta, oltre che dal presidente e dal segretario che sono membri di diritto, dai giornalisti Ottavio Lucarelli (presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania), Antonello Perillo (caporedattore centrale del Tgr Campania), Marco Perillo (Il Mattino), Alfonso Pirozzi (Ansa) e Pietro Treccagnoli (Corriere del Mezzogiorno). Tra le opere che saranno candidate dagli editori, la commissione sceglierà la terna vincitrice. La commissione, purché a giudizio unanime, potrà prendere in considerazione anche volumi non presentati dagli editori. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 24 settembre a Napoli. Le pubblicazioni candidate dovranno essere presentate dagli editori in numero di sette copie entro il 30 aprile, pena l’esclusione dal concorso, farà fede il timbro postale. I volumi candidati dovranno essere inviati al seguente indirizzo: Segreteria Premio cardinale Michele Giordano – corso Vittorio Emanuele, 286 – 80135 Napoli.