Ucraina: Fondazione Laureus sport for good Italia aderisce alla campagna “Un abbraccio per la pace”

Foto Laureus

La Fondazione Laureus Sport for Good Italia aderisce alla nuova campagna di mobilitazione “Un abbraccio per la pace”, con l’obiettivo di promuovere la pace e condannare la guerra in tutte le sue forme. L’iniziativa, creata assieme al comitato editoriale della rivista Vita, si pone l’obiettivo di incoraggiare l’apertura di tavoli di mediazione e dialogo tra le comunità ucraine e russe presenti in Italia, al fine di prevenire possibili derive di inimicizia e tensione tra le due comunità nel nostro Paese. “Un abbraccio per la pace” ha origine anche dalla creatività dell’attivista fumettista Gianluca Costantini, che ha disegnato l’immagine simbolo della campagna contenente la dicitura “Qui c’è un Tavolo di Dialogo per la Pace”. Per diventare promotori della campagna, fanno sapere gli organizzatori, basterà accogliere la testimonianza di cittadini di diverse nazionalità, specialmente russi e ucraini. Il dialogo potrà originarsi da qualsiasi tema o azione: leggere insieme autori delle due nazionalità, raccogliere i beni di prima necessità da inviare nelle zone del conflitto, condividere progettualità per il sostegno a distanza e per l’accoglienza di profughi della guerra. Il dialogo poi può concludersi con un impegno operativo e concreto dei componenti di entrambe le comunità, ma soprattutto con un abbraccio. “Lo sport – dichiara Daria Braga, direttore Fondazione Laureus Italia – è un movimento sociale straordinario e non può che ambire alla pace e alla sua promozione. Abbiamo quindi invitato tutte le società sportive e i partner con cui collaboriamo, ad aderire insieme a noi a questa campagna. E speriamo di inondare le strade delle nostre città di poster che testimonino la presenza di tavoli di dialogo e di mediazione. Noi per primi lo abbiamo già fatto”. Possono aderire alla campagna tutte le tipologie di organizzazioni della società civile e gruppi di cittadini informali. Per raccogliere l’invito di Fondazione Laureus Italia e rafforzare la campagna di comunicazione “Un abbraccio per la pace” si possono utilizzare materiali divulgativi scaricabili ai seguenti siti: www.vita.it, www.perunnuovowelfare.it, www.azionecattolica.it e www.ebbene.org).