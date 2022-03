Ministero degli Esteri: giovedì appuntamento a Roma per affrontare il tema profit e cooperazione

(foto Aics)

È previsto per giovedì prossimo, alle ore 10,30 nella Società geografica nazionale a Villa Celimontana di Roma, un incontro dal titolo “Verso Coopera: partnership insostenibili? Business, sviluppo e cooperazione” per promuovere una riflessione sul tema profit e cooperazione, organizzato dal Maeci, ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale, e dall’Aics, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in collaborazione con Codeway. L’obiettivo è contribuire a fare un bilancio della situazione, dopo cinque anni di esperienze che hanno il loro punto di partenza nel Manifesto conclusivo di Coopera, Conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo, in attesa della seconda edizione che si terrà a giugno. Come si legge nel comunicato stampa, il coinvolgimento del profit nell’azione di cooperazione verrà affrontato nelle sue varie dimensioni: dalle sinergie profit-no profit, alla creazione di nuovi modelli di business, all’influenza dell’approccio Ecg (criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance) sul mondo delle imprese. L’incontro sarà moderato da Emilio Ciarlo, dirigente relazioni esterne e comunicazione Aics, ed interverranno Grazia Sciarra, dirigente Ufficio soggetti di cooperazione, partenariati e finanza per lo sviluppo Aics, Roberto Colaminè, vice direttore generale Maeci, Francesco Rullani, professore di economia e gestione delle imprese Università Cà Foscari Venezia, Letizia Pizzi, direttore generale Confindustria Assafrica e Mediterraneo, Giampaolo Silvestri, coordinatore gruppo di lavoro 3 Cncs private, Elisabet Nyquist, direttore generale Fondazione Opes. Per partecipare bisogna inviare una richiesta a info@codewayexpo.com, o seguire la diretta streaming sulla piattaforma di Codeway Expo.