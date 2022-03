Giornali: Csi, riprende la pubblicazione della rivista “Stadium”

(foto archivio)

“Oggi più che mai, in un mondo affollato di voci che urlano certezze, c’era bisogno di Stadium. E immagino che il nostro periodico, edito sia in modalità cartacea sia digitale, possa essere come il fiammifero acceso in una sala buia, affollata e nel panico perché improvvisamente senza luce. Non nel coro di chi si lamenta o grida il proprio disagio preferiamo invece essere chi accende il fiammifero e cerca di fare luce. Per le nostre competenze, per ciò che siamo, e siamo stati. E specialmente per la nostra cultura radicata nel Vangelo e nel messaggio salvifico del Cristianesimo”. Sono queste le parole di Vittorio Bosio, presidente del Centro sportivo italiano, riportate nel comunicato con il quale si ufficializza la ripresa della pubblicazione della rivista trimestrale “Stadium”, dal 1906 rivista ufficiale della Federazione delle Associazioni sportive cattoliche italiane, e dal 1944 del Csi. Iniziata la digitalizzazione di tutti i numeri della rivista che saranno consultabili gratuitamente online e sarà inoltre possibile iscriversi alla newsletter.