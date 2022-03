Papa Francesco: “restituire alle donne la dignità e il valore”

“La sensibilità odierna del mondo esige che siano restituite alle donne la dignità e il valore intrinseco con cui il Creatore li ha dotato”. Lo scrive il Papa, nel messaggio – in spagnolo – inviato ai partecipanti del Convegno internazionale interuniversitario sulle “Donne dottori della Chiesa e le patrone d’Europa”, che si conclude oggi alla Pontificia Università Urbaniana. “L’esempio di vita di queste sante mette in evidenza alcuni degli elementi che compongono quella femminilità così necessaria alla Chiesa e al mondo”, osserva Francesco riferendosi a Teresa di Lisieux, Caterina da Siena, Teresa d’Avila, Ildegarda di Bingen, Brigida di Svezia ed Edith Stein: “Il coraggio per affrontare le difficoltà, la loro capacità di concretezza, una naturale disposizione ad essere propositive per ciò che è più bello e umano, secondo il piano di Dio, e una visione lungimirante del mondo e della storia – profetica – che le ha rese seminatrici di speranza e costruttrici di futuro”. “La loro dedizione al servizio dell’umanità era accompagnata da un grande amore per la Chiesa e per il ‘Dolce Cristo in terra’, come Caterina da Siena amava chiamare il Papa”, l’omaggio del Pontefice: “Si sentivano corresponsabili nel porre rimedio ai peccati e alle miserie del loro tempo, e hanno contribuito alla missione di evangelizzazione in piena armonia e comunione ecclesiale”.