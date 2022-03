Ucraina: Ordine di Malta, cibo, alloggio e assistenza medica agli sfollati. Mobilitati migliaia di volontari

foto: Ordine di Malta

L’Ordine di Malta sta mobilitando ingenti risorse per sostenere le persone in fuga dall’Ucraina mentre intensi combattimenti continuano in molte città del Paese. Insieme ai corpi di soccorso dell’Ordine di Malta in Ucraina e nei Paesi vicini, il Malteser international – l’agenzia di soccorso internazionale dell’Ordine di Malta – sta fornendo cibo, alloggio e assistenza medica alle persone sfollate a causa delle incessanti operazioni militari nel Paese. Migliaia di volontari dell’Ordine di Malta stanno lavorando senza sosta per fornire aiuto e assistenza. In Ucraina le attività psicosociali già attive di Malteser international stanno andando avanti da remoto, dove possibile. A Krakowez, nell’Ucraina occidentale, è stata allestita una cucina da campo per i profughi in attesa al confine. Cucine da campo, sostegno psicosociale e un presidio medico sono operativi nel centro della città di Lviv. Nel rifugio di emergenza di Ivano-Frankivsk vengono garantiti letti da campo a più di 250 sfollati interni. Forniture mediche per un valore di 60.000 euro sono state inviate la scorsa settimana dalla Germania e nei prossimi giorni sono attese altre forniture di cibo. In Polonia viene garantito sostegno 24 ore su 24 ai profughi in arrivo al confine con l’Ucraina, compreso un servizio di navetta e punti medici mobili a Przemysland, vicino a Kroscienko. In Ungheria unità mediche mobili sono operative lungo la frontiera. In Romania l’Ordine di Malta sta aiutando i profughi al confine: nelle città di Sighetu Marmației e Satu Mare. L’organizzazione slovacca dell’Ordine di Malta sta garantendo trasporto e alloggio ai profughi in arrivo al confine. In Lituania è offerta assistenza nella registrazione a Vilnius e un centro di accoglienza è operativo a Marijampolė. Sono stati distribuiti 270 pacchi umanitari e viene garantito sostegno ai bambini disabili. In Slovenia si stanno ricercando alloggi per i profughi. Anche le ambasciate dell’Ordine di Malta stanno sostenendo i servizi di soccorso e assistenza per i profughi. Molte associazioni nazionali e corpi di volontari dell’Ordine di Malta stanno gestendo campagne di raccolta fondi e stanno raccogliendo beni di prima necessità e medicinali. In Germania, l’Ordine di Malta si sta preparando per ospitare e assistere gli ucraini fuggiti. Ha inoltre inviato forniture mediche e mense mobili per aiutare gli sfollati a Ivano-Frankivsk.