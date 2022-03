Otto marzo: Forum sociosanitario, “un pensiero alle donne ucraine e a quelle in difficoltà”. Un momento di “preghiera solidale per la pace”

In occasione della Giornata internazionale della “donna” il Forum delle associazioni sociosanitarie, rivolgendo “un pensiero accorato e fraterno alle donne ucraine ed a tutte le donne del mondo, che vivono condizioni di difficoltà, di gravi disagi per ‘cattiveria umana’” invita “tutte le proprie componenti e tutte le persone toccate dalla misericordia ad un momento di preghiera ‘solidale’ per la pace”, da vivere, come spiega il presidente del Forum sociosanitario, Aldo Bova, “ognuno quando e come vuole nella sua intimità”.