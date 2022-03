Otto marzo: Pantaleo (Auser), “un abbraccio virtuale alle donne ucraine in fuga dagli orrori della guerra”

“In questo 8 marzo 2022, proprio in questo momento, migliaia di donne in Ucraina sono in fuga dalla propria casa, dagli orrori della guerra. Cercano riparo dalle bombe, cercano un rifugio per sopravvivere e andare avanti. Così passeranno la Giornata internazionale della donna”. Lo ricorda il presidente nazionale dell’Auser Domenico Pantaleo. “Per questo pensiamo che questo 8 marzo 2022 vada dedicato a loro, alle donne ucraine, a quelle che fuggono, a quelle che hanno deciso di restare , a quelle che non ce l’hanno fatta. A quelle che vivono e lavorano nel nostro paese, molte delle quali sono nelle nostre case come assistenti familiari e che vivono giorni di angoscia per i loro cari lontani”, dichiara Pantaleo, che aggiunge: “Dedichiamo l’8 marzo 2022 alle operatrici di pace, alle volontarie delle tante organizzazioni umanitarie che sono impegnate in prima linea nell’accoglienza e nel dare sostegno. È un abbraccio virtuale, un segno di vicinanza e di solidarietà. Tacciano le armi e avanzi la pace”.