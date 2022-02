Ucraina: Sassari, nella chiesa di Santa Caterina le comunità cattolica e greco-cattolica pregano insieme per la pace

Domani, alle 14.30 la comunità cattolica di Sassari parteciperà al momento di preghiera per la pace presieduto da Yaroslav Morykoy, presbitero della Chiesa greco-cattolica, al quale parteciperanno i fedeli di provenienza ucraina che vivono e lavorano in città. “Domenica saremo a santa Caterina – spiega don Giuseppe Faedda dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso – per portare la nostra solidarietà in questo momento difficile e per ribadire ancora una volta che il nostro Dio, che è Padre di tutti, ci chiama a essere fratelli. Sarà un’occasione importante per chiedere insieme il dono della pace e per avviare canali di solidarietà”. Mercoledì 2 marzo, alle ore 19 nella cattedrale di san Nicola l’arcivescovo Gian Franco Saba presiederà il solenne pontificale con l’imposizione delle ceneri e pregherà per la pace in Ucraina. Anche l’arcidiocesi di Sassari partecipa alla giornata di digiuno e preghiera per la pace promossa da Papa Francesco.