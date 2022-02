Ucraina: Molfetta, veglia di preghiera nelle quattro città della diocesi

A seguito degli scenari di guerra che nelle ultime ore si stanno verificando nella regione del Donbass in Ucraina, accogliendo l’appello di Papa Francesco, il vescovo di Molfetta, mons. Domenico Cornacchia, invita la comunità diocesana, le amministrazioni e i fedeli a riunirsi in preghiera per invocare da Dio il dono della Pace. Gli appuntamenti, sabato 26 febbraio, alle 20, in ciascuna delle quattro città della diocesi, dove si terrà una veglia di preghiera: a Molfetta, nella parrocchia Madonna della Pace; a Ruvo, nella parrocchia San Domenico; a Giovinazzo, nella parrocchia San Domenico; a Terlizzi, nella concattedrale. A questo primo momento, seguirà la giornata del 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, da dedicare alla preghiera e al digiuno per la Pace, come invocato dal Papa al termine dell’udienza di mercoledì scorso. “La nostra Chiesa di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, quale erede della testimonianza e del messaggio profetico del Venerabile Antonio Bello, si senta particolarmente coinvolta nella difesa e nella diffusione della cultura della pace”, si legge in una nota.