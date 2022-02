Ucraina: mons. Soddu (Terni), “intensificare le preghiere e ogni iniziativa per la pace”

“La situazione nell’Ucraina fa emergere ancora una volta il gravissimo problema delle ingiustizie e delle diseguaglianze che si riversano maggiormente a danno dei più poveri e, quando la pace non è perseguita con tutti i mezzi, le conseguenze nefaste si riversano a svantaggio dell’intera umanità”. Lo dice il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Francesco Antonio Soddu. Raccogliendo le parole accorate del Santo Padre Francesco in occasione dell’udienza generale del 23 febbraio scorso, la diocesi di Terni-Narni-Amelia si unisce all’appello del Papa con la preghiera e con le opere di misericordia. “Esorto e incoraggio tutte le comunità parrocchiali della diocesi – aggiunge – affinché si intensifichino le preghiere e ogni iniziativa volta alla sensibilizzazione delle persone in merito alla costruzione della pace e se ne dia ampia comunicazione durante le Messe domenicali di domani 27 febbraio”. “In modo speciale raccomando di raccogliere pienamente l’appello del Papa al digiuno e alla preghiera durante la giornata del 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri”. Per quanti vorranno unirsi al vescovo nella preghiera per la pace, nella cattedrale Santa Maria Assunta di Terni il 2 marzo ci sarà alle 16.45 la preghiera del Santo Rosario, alle 17.30 la concelebrazione Eucaristica e a seguire un tempo di adorazione eucaristica.