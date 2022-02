Ucraina: mons. Sacchi (Casale Monferrato), “il conflitto è una sconfitta per l’umanità”. Domani in cattedrale e nelle parrocchie si pregherà per la pace

“Nella notte tra mercoledì e giovedì l’esercito della Federazione Russa ha invaso il territorio della nazione Ucraina, rendendo così vani tutti i tentativi diplomatici di mediazione per evitare l’escalation militare. È stato tutto inutile, perché questa guerra era già da tempo preparata e pianificata per annientare la democrazia dell’Ucraina. Ora purtroppo assistiamo impotenti ad un conflitto che, ancora una volta, è una sconfitta per l’umanità”. Lo ha scritto il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, invitando i fedeli della diocesi “a pregare in modo particolare per la pace e per tutte le popolazioni coinvolte in questo assurdo conflitto” durante le celebrazioni festive di domenica 27 febbraio, in tutte le parrocchie. Sempre domani, alle 17 nella cattedrale di Sant’Evasio, il vescovo guiderà “un momento di adorazione eucaristica per la pace, seguito poi dalla celebrazione eucaristica alle 18 che avrà questa particolare intenzione”. “Voglio, inoltre, riproporre a tutti e con forza l’appello di Papa Francesco a fare ‘del prossimo 2 marzo, mercoledì della Ceneri, una giornata di digiuno e preghiera per la pace’”, ha concluso mons. Sacchi.