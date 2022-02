Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: Nardella, “Carta di Firenze è una conquista storica”

(da Firenze) “Questa dichiarazione è una conquista storica, un punto di arrivo e di partenza. Perché nostro desiderio non è solo portare questa dichiarazione al Santo Padre, a cui auguriamo ogni bene, ma lo vogliamo portare ai leader internazionali, ai capi di stato e di governo”. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, commentando la firma della Carta di Firenze, al termine della sessione comune tra vescovi e sindaci del Mediterraneo, in corso a Palazzo Vecchio. “Inizieremo questo pellegrinaggio perché questa dichiarazione, firmata dai sindaci e dai vescovi, inizi a vivere da oggi”, ha annunciato il sindaco: “Noi parliamo anche con chi ha idee diverse della nostra, purché poi si parli di pace. In tal senso noi abbiamo fatto un passo in avanti partendo da La Pira, abbiamo aggiunto e confermato un importante pezzo al mosaico della pace. Oggi oltre ai sindaci abbiamo riunito tutti i vescovi del Mediterraneo. Quindi non abbiamo solo ribadito quello che ha fatto in passato Firenze, ma ribadito un documento di impegno, firmato da tutti, anche da chi professa religioni diverse dalla nostra”.