Ordini religiosi: Pontificia Università Antonianum, a maggio il convegno “Onorio III, i frati minori e la Regola del 1223”

Da giovedì 12 a venerdì 13 maggio si terrà presso l’Auditorium Antonianum, a Roma, il convegno “Onorio III, i frati minori e la Regola del 1223”, organizzato dalla Scuola superiore di studi medievali e francescani della Pontificia Università Antonianum, in collaborazione con l’Istituto storico italiano per il Medioevo. L’evento è organizzato in vista della celebrazione degli 800 anni dalla conferma, il 29 novembre 1223, della Regola con la bolla “Solet annuere” di Papa Onorio III e sulla scorta di una collaborazione della Scuola superiore di studi medievali e francescani con l’Istituto storico italiano per il Medioevo già avviata in occasione del seminario “Nuovi studi su Onorio III (1216-1227)”, tenutosi il 15 maggio 2018 presso l’aula San Bernardino dell’Auditorium Antonianum.