Teologia: il 7 e l’8 marzo un convegno su “donne dottori della Chiesa e patrone d’Europa”

“Mettere a fuoco l’esempio emblematico di tante donne della storia per restituire slancio e speranza alle numerose sfide che caratterizzano il dinamico mondo contemporaneo”. È questo l’obiettivo del Convegno internazionale interuniversitario “Donne Dottori della Chiesa e Patrone d’Europa in dialogo con il mondo d’oggi”, in programma il 7 e l’8 marzo, presso la Pontificia Università Urbaniana. L’evento, promosso dall’Università Cattolica di Avila (Ucav), in collaborazione con la Pontificia Università Urbaniana e l’Istituto di Studi Superiori sulla Donna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, sarà presentato alla stampa il prossimo 14 febbraio, alle 12.30, a Roma, presso l’Auditorium Giovanni Paolo II della Pontificia Università Urbaniana (Via Urbano VIII, 16). Interverranno alla conferenza stampa: Maria del Rosario Sáez Yuguero, rettore dell’Università Cattolica di Ávila (in lingua spagnola); Leonardo Sileo, rettore della Pontificia Università Urbaniana (in lingua italiana); Anita Cadavid, direttrice dell’Istituto di Studi Superiori sulla Donna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (in lingua italiana); Fermina Álvarez, segreteria organizzativa del Convegno internazionale (in lingua italiana). La conferenza stampa potrà essere seguita in presenza, secondo le vigenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (green pass rafforzato e mascherina FFP2) e on-line.