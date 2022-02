Papa Francesco: telefona al presidente ucraino Vladimir Zelensky

Papa Francesco ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente dell’Ucraina Vladimir Zelensky. Lo ha annunciato l’ambasciatore dell’Ucraina presso la Santa Sede Andriy Yurash su Facebook. “Oggi, c’è stata una conversazione telefonica di Papa Francesco con il presidente dell’Ucraina Vladimir Zelensky. Il Santo Padre ha espresso il suo dolore per i tragici eventi che si stanno verificando nel nostro Stato”. Il colloquio – aggiunge l’ambasciatore sul post – è avvenuto in un’atmosfera estremamente “calda ed emotiva”. Ieri Papa Francesco si era recato in visita a Roma all’Ambasciata russa presso la Santa Sede perché “preoccupato per la guerra” e si è trattenuto con l’ambasciatore Alexander Avdeev poco più di mezz’ora”. Sempre ieri, nel tardi pomeriggio, il Santo Padre ha chiamato Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, Capo della Chiesa greco-cattolica ucraina e durante la telefonata, si è interessato della situazione nella città di Kyiv e in generale in tutta l’Ucraina e ha detto a Sua Beatitudine: ‘Farò tutto quello che posso’”.