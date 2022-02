Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: domani il card. Bassetti celebrerà la messa in Santa Croce, alla presenza del presidente Mattarella

(da Firenze) Sarà il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, a presiedere domani, alle 10.30 nella basilica di Santa Croce, la celebrazione eucaristica conclusiva dell’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, che si è svolto in questi giorni a Firenze sul tema: “Mediterraneo frontiera di pace”. Alla messa parteciperà il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, mentre il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, farà un saluto conclusivo. La mattinata di domani – informa l’Ufficio nazionale della Cei per le comunicazioni sociali, che ha diffuso oggi il programma aggiornato, dopo la notizia della mancata partecipazione di Papa Francesco – comincerà alle 8.30, nel Salone dei Cinquecento, con le conclusioni dei due incontri tra i vescovi e i sindaci, cui seguirà l’introduzione di Dario Nardella, sindaco di Firenze. Poi le testimonianze del card. Cristóbal Lopez Romero, arcivescovo di Rabat, del sindaco di Atene, Kostas Bakoyannis, di mons. Zelimir Puljic, arcivescovo di Zadar, presidente della Conferenza episcopale di Croazia, del sindaco di Gerusalemme, Moshe Lion, di mons. Rami Flaviano Al-Kabalan, procuratore a Roma del Patriarcato di Antiochia dei Siri e del sindaco di Instanbul, Ekrem İmamoğlu. Concluderà la sessione in Palazzo Vecchio il card. Bassetti, con il discorso conclusivo.