Ucraina: diocesi Genova, il 2 marzo una veglia di preghiera con le altre fedi

Una veglia di preghiera per la pace in Ucraina, mercoledì 2 marzo, alle 20.30, nella parrocchia di Santa Zita. La promuove la diocesi di Genova, con la partecipazione dell’arcivescovo, mons. Marco Tasca. “In questo momento drammatico della nostra storia, la diocesi desidera condividere le angosce e le inquietudini che abitano il cuore di tutti, in particolare dei fratelli ucraini e russi. Per questo invita ad un momento di preghiera per chiedere la pace e la cessazione di ogni conflitto – si legge in una nota -. Vogliamo pregare insieme per invocare il dono dello Spirito su chi è impegnato a operare per la pace, essere segno di vicinanza a quanti si ritrovano nella paura e nella sofferenza. Questo momento vuole anche essere una presa di posizione contro ogni forma di guerra”.

Vi aderiscono la Comunità Ucraina, la Chiesa Anglicana di Genova, la Chiesa Battista di Genova, la Chiesa Evangelica Ispano-Americana di Genova, la Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Genova, la Chiesa Luterana di Genova, la Chiesa Metodista di Genova Sestri, la Chiesa Ortodossa Greca di Genova, la Chiesa Ortodossa Romena di Genova, la Chiesa Ortodossa Ss. Trasfigurazione di Genova, del Patriarcato di Mosca, la Chiesa Valdese di Genova Centro e la Chiesa Valdese di Genova Sampierdarena. La veglia potrà essere seguita anche attraverso la diretta streaming disponibile sul canale YouTube del nostro settimanale “Il Cittadino”.

Inoltre, al fine di sottolineare un impegno che coinvolge tutte le comunità cristiane della città, ogni chiesa cristiana di Genova è invitata a prevedere nel corso delle funzioni di domenica 27 febbraio uno spazio di preghiera dedicato alla speranza di pace in Ucraina.