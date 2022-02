Ucraina: Antonianum, il 28 febbraio un momento di riflessione e testimonianza

“Jamais la guerre!”, “Mai più la guerra!”, è il monito lanciato da Papa Paolo VI il 4 ottobre 1965 con il discorso pronunciato in occasione del ventennale della fondazione dell’Onu, Organizzazione delle Nazioni Unite, e in coincidenza con la festa di san Francesco d’Assisi. Nel ricordo di quel monito e alla luce dei recenti, drammatici sviluppi della crisi ucraina la comunità accademica della Pontificia Università Antonianum si stringerà in un momento di riflessione, lunedì 28 febbraio, alle 8.30, presso l’Auditorium Antonianum. Nel corso dell’incontro, dopo il saluto del prof. Agustín Hernández Vidales e la lettura di Isaia, 11, 1-10, il prof. David-Maria A. Jaeger condividerà il ricordo della fuga dalla Cecoslovacchia della propria famiglia a seguito dell’occupazione tedesca, prima dell’esplosione del secondo conflitto mondiale. Per dar modo di partecipare all’incontro le lezioni saranno sospese fino alle 9:15 e riprenderanno regolarmente alle 9:30.