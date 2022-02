Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: “inizino immediatamente i negoziati per ristabilire la pace”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

(da Firenze) “Inizino immediatamente i negoziati per ristabilire la pace”. È l’auspicio espresso dai vescovi e dai sindaci del Mediterraneo, nella Carta di Firenze firmata oggi a Palazzo Vecchio a conclusione dell’incontro “Mediterraneo frontiera di pace”. “In questi giorni è in corso una guerra contro l’Ucraina”, si legge nella Carta, firmata al termine dell’assemblea congiunta dei vescovi e dei sindaci: “Un senso di tristezza ha colto i vescovi e i sindaci, che sperano congiuntamente che la violenza e l’uso delle armi possa cessare, che la grande sofferenza del polo ucraino possa essere evitata e che i negoziati per ristabilire la pace possano iniziare immediatamente”.