Ucraina: diocesi Lucca, il 28 febbraio veglia di preghiera per la pace in cattedrale

“La situazione in Ucraina e le prospettive oscure per l’Europa e per il mondo ci sollecitano alla preghiera, affinché il Signore converta le menti e i cuori”. È con queste parole che l’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, convoca i fedeli a una veglia di preghiera per la pace che avrà luogo nella cattedrale di San Martino, lunedì 28 febbraio, alle 21. Consapevoli che ogni conflitto porta con sé morte e distruzione, lacera il tessuto sociale e minaccia la convivenza tra le nazioni, la Chiesa lucchese, in una veglia presieduta dall’arcivescovo, intende invocare il dono della pace nella preghiera, affinché tacciano le armi. Inoltre invita ad aderire alla Giornata di digiuno e preghiera per la pace indetta da Papa Francesco per il prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri.