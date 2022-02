Ucraina: Avsi, campagna fondi per i rifugiati ucraini in Polonia e Romania

Campagna di solidarietà per i rifugiati ucraini in Polonia e Romania: a lanciarla è l’ong Avsi che opera in Ucraina da dopo il conflitto del 2014 per la ricostruzione del tessuto sociale in collaborazione con l’associazione Emmaus di Kharkhiv. Con i soci storici Avsi Polska in Polonia, e Asociația Fdp-Protagonisti in educatie, in Romania, Avsi sta avviando iniziative di primissima emergenza nelle aree frontaliere di Leopoli (Polonia) e Galati (Romania), dove si è registrato già l’arrivo di numerose famiglie dall’Ucraina. Per sostenere tali interventi di emergenza Avsi chiede “il contributo di tutti e lancia una campagna di raccolta fondi Emergenza Ucraina. #HelpUkraine”. “Il conflitto in Ucraina ha innescato un drammatico esodo di persone che, private di tutte le loro sicurezze, spaventate dai bombardamenti, cercano di mettere in salvo se stesse e i loro cari – osserva Giampaolo Silvestri, Segretario Generale di Avsi – Per il legame di prossimità che abbiamo con questo popolo, ora più vulnerabile che mai, stiamo organizzando iniziative di primissima emergenza lungo il confine con Polonia e Romania grazie alla collaborazione storica che abbiamo con realtà operative in questi Paesi, Avsi Polska e Fundatia. Abbiamo a nostra volta bisogno del sostegno di tutti per poter dare accoglienza, riparo, e cibo a chi scappa dalla guerra. Attiviamoci tutti”. Le informazioni e gli aggiornamenti su questa campagna saranno pubblicati in modo costante sul sito all’indirizzo https://www.avsi.org/it/campaign/emergenza-ucraina-helpukraine/88/ – https://www.avsi.org.