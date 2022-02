Ucraina: Ofs e Gifra, il 2 marzo preghiera per la Pace con le fraternità locali

I Consigli nazionali dell’Ordine Francescano Secolare e della Gioventù Francescana d’Italia esprimono “profondo dolore” per le notizie che giungono dall’Ucraina e condannano fermamente qualsiasi scelta destinata a destabilizzare la Pace. “La Famiglia francescana manifesta vicinanza nella preghiera e piena solidarietà al popolo ucraino, rivolgendo un pensiero particolare alle fraternità francescane religiose e laiche presenti sul territorio”.

Ofs e Gifra d’Italia accolgono, quindi, la richiesta di Papa Francesco e della Chiesa italiana di vivere una giornata di digiuno e preghiera in occasione del Mercoledì delle Ceneri e invitano tutte le fraternità locali e chiunque voglia unirsi a partecipare alla preghiera per la Pace che si terrà il 2 marzo alle ore 21.00, in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ofs d’Italia. Le fraternità sono invitate, inoltre, a vivere nelle proprie comunità locali momenti di preghiera per la Pace per tutti i venerdì di Quaresima.