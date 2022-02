Ucraina: diocesi Siracusa, il 28 febbraio veglia di preghiera per la pace nel santuario Madonna delle Lacrime

Una veglia di preghiera per la pace avrà luogo lunedì prossimo, 28 febbraio, alle 20, nel Santuario della Madonna delle Lacrime, a Siracusa. La veglia sarà presieduta dall’arcivescovo, mons. Francesco Lomanto. L’iniziativa “Uniti nella pace” è stata promossa dalla diocesi di Siracusa in seguito al conflitto bellico che sta avvenendo in Ucraina. I cattolici di Siracusa condividono con tutti i credenti “la certezza che la preghiera alimenta la speranza che deve sempre sorreggere l’impegno di essere costruttori di pace”. “Come cittadini ci impegniamo a costruire relazioni di reciproco rispetto e come cittadini cristiani offriamo la nostra preghiera per la pace nel mondo, consapevoli che la logica evangelica contrasta con la logica della geopolitica”, si legge in una nota. Sarà possibile partecipare al momento di preghiera anche in collegamento streaming dal sito www.madonnadellelacrime.it.