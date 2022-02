Ucraina: mons. Muser (Bolzano), “la guerra è una sconfitta per tutti”

“Questa guerra è davvero una follia, un attentato al grande progetto di pace dell’Europa. Questa guerra sul suolo europeo è una sconfitta per tutti noi”. Lo afferma il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, che invita i fedeli della diocesi ad aderire, mercoledì 2 marzo, alla giornata di digiuno e preghiera per la pace proclamata da Papa Francesco. “Come cristiani – afferma mons. Muser in una nota – crediamo nel potere della preghiera, della riconciliazione e della volontà di pace. Chiedo a tutti i credenti di pregare per il popolo dell’Ucraina, che sta soffrendo particolarmente per gli orrori, la distruzione, la violenza e l’insensatezza di questa guerra. Con questa preghiera chiediamo anche un ripensamento a coloro che sono al potere e a tutte quelle persone che giustificano, vogliono e conducono questa guerra”. Mons. Muser invita, inoltre, tutte le parrocchie della diocesi a suonare le campane a mezzogiorno di mercoledì prossimo, “quale segno esteriore della nostra volontà di pace, riconciliazione e solidarietà con le persone colpite dal conflitto”.