A Sua immagine: oggi e domani puntate dedicate sull’incontro di vescovi e sindaci del Mediterraneo a Firenze

La Russia ha invaso l’Ucraina. In questo scenario drammatico si svolge a Firenze l’incontro “Mediterraneo frontiera di pace” da dove arriva un forte appello per la pace dai vescovi del Mediterraneo affinché si fermi la follia della guerra e tacciano le armi. Ne parlerà oggi A Sua immagine, oggi, in onda, alle 16.05, su Rai Uno.

In diretta da Piazza della Signoria Lorena Bianchetti avrà come ospiti Dario Nardella, sindaco di Firenze, Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e vicepresidente della Cei, e Marco Tarquinio, direttore Avvenire e alcuni vescovi dell’est. Si evidenzieranno alcuni dei temi emersi nei due incontri, la profezia del sindaco La Pira, e storie di vita vissuta che illustrano esperienze di fraternità già in atto. L’obiettivo è rilanciare l’interesse verso il dialogo per favorire e promuovere azioni di supporto per la cooperazione e la pace. Continua il viaggio de Le Ragioni della Speranza con mons. Dario Edoardo Viganò all’interno del mondo dello sport. Oggi intervista Enrico Berrè, medaglia d’argento nella sciabola, conquistata nella gara a squadre insieme ad Aldo Montano, Luca Curatoli e Luigi Samele.

A Sua immagine tornerà in onda domani, alle 10.10, continuando la conversazione da Firenze. Lorena Bianchetti in diretta dalla capitale del rinascimento italiano commenterà con il direttore dell’Avvenire Marco Tarquinio la firma della dichiarazione congiunta dei vescovi e dei sindaci del Mare Nostrum, gli spiragli possibili di pace in Ucraina, la forza della preghiera, la speranza nella diplomazia e nelle riprese del dialogo.