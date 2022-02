Ucraina: mons. Fragnelli (Trapani), “preghiamo insieme per la pace e per tutti coloro che soffrono le conseguenze della guerra”

“Preghiamo insieme per la pace, perché la radice umana e cristiana della speranza e della giustizia non è annullata da nessun cinismo belligerante. Preghiamo perché tutti i piccoli e i poveri su cui si abbatte la disgrazia della guerra ci aiutino a rinascere bene e presto”. Questo l’appello di mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani, rilanciando a tutti, credenti e non credenti, l’invito fatto da Papa Francesco di vivere una giornata di digiuno e preghiera mercoledì prossimo, 2 marzo, per invocare il dono della pace. “Invito tutti ad unirsi alla preghiera e al digiuno il prossimo mercoledì delle ceneri – prosegue mons. Fragnelli nel messaggio inviato dal santuario della Madonna di Fatima in Portogallo, dove si trova in pellegrinaggio con un gruppo di sacerdoti – affinché Gesù, principe della pace e Maria, regina della pace, ci guidino oltre il buio presente”.