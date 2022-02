Ucraina: mons. Arnolfo (Vercelli), “preghiamo e digiuniamo per la pace”. Domani in cattedrale si pregherà per la pace

Con “l’attacco delle forze armate russe all’Ucraina” iniziato mercoledì “tutto il poderoso sforzo della diplomazia internazionale e del nostro Paese, in particolare, per evitare un esito drammatico allo strisciante conflitto già in atto da parecchio tempo si è dunque dimostrato vano e lo scenario ha lasciato il posto a una guerra aperta sul campo”. Lo ha scritto l’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, in un messaggio alla Chiesa eusebiana per invitare “tutte le comunità parrocchiali della diocesi a invocare il dono della pace in occasione della Preghiera dei fedeli nelle messe” che si celebreranno oggi e domani, VIII Domenica del Tempo Ordinario.

Sempre nella giornata di domani, domenica 27 febbraio, la cattedrale ospiterà dalle 16 alle 17 un’ora di Adorazione eucaristica, comprendente anche la liturgia dei Vespri.

Inoltre, ha aggiunto l’arcivescovo, “mi unisco anch’io all’invito del Santo Padre ‘a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una Giornata di digiuno per la pace’, incoraggiando ‘in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno’”.