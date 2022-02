Ucraina: Santuario Loreto, gli appuntamenti di preghiera per la pace

Il Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto e la Prelatura Lauretana accolgono l’appello di Papa Francesco a pregare intensamente per chiedere a Dio il dono della pace. Nel Rosario di questa sera, alle 21, e in tutte le celebrazioni della domenica vi sarà una preghiera speciale per la pace. In ascolto del Papa, anche il Santuario della Santa Casa invita i fedeli a vivere nel Mercoledì delle Ceneri una giornata di digiuno e preghiera per invocare il dono della pace in Ucraina e nel mondo. Nella stessa giornata al Santuario vi sarà l’adorazione eucaristica continuata dalle 7.30 alle 22 alla Cappella dei Santi Pellegrini (Pomarancio), al termine della quale si pregherà la compieta con la benedizione solenne.

Mercoledì 2 marzo, inizio della Quaresima, la Messa con la benedizione solenne delle ceneri sarà presieduta da mons. Fabio Dal Cin alle 18 nella Basilica Superiore. La celebrazione sarà trasmessa in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito ufficiale del Santuario www.santuarioloreto.va.