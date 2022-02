Conferenza sul futuro dell’Europa: a Dublino l’incontro dell’ultimo panel dei cittadini. Poi tocca alle istituzioni

Appuntamento a Dublino nel prossimo fine settimana, dal 25 al 27 febbraio, per i 200 cittadini del panel dedicato a riflettere e proporre un’Europa nuova rispetto ai temi economici, sociali, occupazione, cultura e giovani (il cosiddetto Panel I). Anche loro in questa terza riunione dovranno mettere a punto le raccomandazioni che saranno presentate alla plenaria della Conferenza l’11-12 marzo prossimi. Nelle due riunioni precedenti, i membri del panel hanno deciso di definire il proprio contributo lungo cinque filoni politici: lavorare in Europa, un’economia per il futuro, una società giusta, imparare in Europa e una trasformazione digitale etica e sicura. La riunione dei cittadini sarà in presenza ma si potranno seguire da remoto le sessioni plenarie in apertura e alla chiusura dei lavori. Secondo quanto era stato definito nel calendario iniziale dei lavori, la plenaria di marzo sarà l’ultimo appuntamento di confronto, in cui verranno votate le raccomandazioni del panel I e IV. Dopo di che, sarà compito del comitato esecutivo preparare le conclusioni della plenaria della Conferenza e presentare il risultato finale della Conferenza in una relazione alla presidenza congiunta e alle tre istituzioni europee, Parlamento, Consiglio e Commissione