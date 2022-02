Scuola: il ministro Bianchi ha incontrato il Forum degli studenti

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha incontrato oggi pomeriggio in videoconferenza i rappresentanti del Forum degli studenti. Al centro dell’incontro i temi dell’esame di Stato, dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, del benessere psicologico degli studenti, dell’edilizia scolastica e del Pnrr Istruzione. L’incontro segue quello tenuto l’8 febbraio scorso con i rappresentanti delle Consulte studentesche.

“Avevamo annunciato un confronto con studentesse e studenti sulle tematiche più rilevanti che riguardano la scuola – dichiara il ministro -. Stiamo dando seguito a questo impegno, coinvolgendo tutta la struttura del ministero. Già in queste ore abbiamo avviato i primi tavoli tematici con gli studenti delle Consulte. La prossima settimana torneremo a incontrarci con i rappresentanti del Forum per un approfondimento sui Pcto e sul rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro”.